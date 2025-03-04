Galatasaray kararını verdi: Okan Buruk gidecek, sürpriz isim gelecek

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Hiç düşündünüz mü, hayatımızdan haberleri çıkartsak ne olur?

Ya da habersiz hayat olabilir mi?

Olmaz, olamaz!

İşte böyle beyin jimnastiği yaparken malum kuşum çıka geldi.

Minik Karga.

Yorgun argın. Titrek, ürkek.

Belli ki kara kış onu da etkilemiş.

Uçacak mecali kalmasa da konuşacak halde…

Haberler uzaktan.

Trabzonspor yönetimi Şenol Güneş ile yol ayrımı kararı almış.

Güneş yukarlardan, tepelerden geldiği için kendisine bunu tebliğ edemiyorlar.

Uygun zemin aranıyor.

Henüz bulunmuş değil.

B planı olarak da Fatih Tekke adı geçiyor.

Tekke de yalnız değil.

Arda Turan da yanı başında.

Şimdi buradan Galatasaray’a yatay geçiş yapalım.

Hiç öyle ne alaka falan demeyin.

Mübarek Ramazan ayında orucunuzu yemeyin (!)

Şöyle ki, Arda hoca kendisine durumu izah eden yöneticiye ricada bulunuyormuş.

Muş diyorum, zira henüz teyidi yok.

Turan, “Galatasaray’da yakın geçmiş dönemde aynı teklifin kapağını açtı. Net durum olmasa da, mecburen öncelik onlara vermek durumundayım..” demez mi..

Miş yani!. Galatasaray kulübü, son haftalarda takımın düşüşe geçmesi sonrası sıkıntıda. Avrupa defteri kapandı. Kupada sıkıntı var. Ligde kayıplar art arda gelmeye başladı..

Yapılacak iş ortada.

Yönetim gidecek.

Futbolcular gönderilecek.

Hoca değişimi yapılacak.

Her ne kadar üç ayrı çıkış yolu olsa da en mantıklısı ve kolayı teknik ekip değişimi.

Okan Buruk’un yerine Arda Turan…

Eyüpspor için ‘Galatasaray’ın arka bahçesi’ yorumları var.

Eksik fazla tartışılır.

Sağlam bağ olduğu da ortada…

Bu kan değişimi, şampiyonluk yolunda yeni ivme kazandırır mı derseniz?..

İlk kez hiç bir fikrim yok.

Futbolumuz öyle bir konuma geldi ki atasözlerimiz bile boşa çıktı!

Artık gelen mi gideni aratıyor, yoksa giden mi geleni belirsiz.

Fıkra gibi durumdayız.

Fıkra dedim de…

Temel’in kamyonunun freni patlamış.

Rampa aşağı tam gaz gidiyor.

Aksilik bu ya;

Bir bakıyor karşıda halk pazarı kurulmuş.

Diğer yanda ise bir çocuk tek başına top oynuyor.

Pazara dalıp 500 kişinin hayatı ile oynamayım deyip, çocuğun olduğu yere direksiyonu kırıyor.

Ertesi gün haberlerde 501 kişinin hayatını kaybettiği manşetlerde.

Mikrofon uzatılan Temel büyük üzüntü içinde gözyaşları arasında iki laf edebiliyor:

Her şey o çocuğun pazara kaçması ile başladı…

Anlaşılan Galatasaray ve Trabzonspor’da kan değişimi yakın.

Dört büyükler içinde tek baki kalan şimdilik Fenerbahçe

Mourinho ligde mutlu sona ulaşamasa da istemediği sürece gitmez.

İpler elinde.

Tıpkı kupayı kaldırmasa da koltuğu sağlam olan Solksjaer gibi.

Habersiz kalmayın… Haber hayattır…

İyi haberler…