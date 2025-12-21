Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. RAMS Park'ta yapılacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetiyor. Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor. Galatasaray, Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu ve Uğurcan Çakır Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıktan dönen Kaan Ayhan ise kulübede bulunuyor. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'un yanı sıra hak mahrumiyeti cezası bulunan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak.

Galatasaray'ın 11'i şöyle: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan oyuncularımız Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Baldursson ile milli takımlarında bulunan Mortadha Ben Ouanes ve Adam Arous kadroda yer almıyor.

Kasımpaşa'nın 11'i şöyle: Gianniotis, Frimpong, Espinoza, Szalai, Opoku, Diabate, Cem Üstündağ, Atakan Müjde, Winck, Gueye, Fall