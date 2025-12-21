Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak. Ceyhun Sesigüzel de AVAR’da görev yapacak.