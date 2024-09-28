Galatasaray Kasımpaşa'ya gol olup yağıyor

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadelede ilk yarı oynanırken sarı-kırmızılılar perdeyi açtı.
Karşılaşmanın 20. dakikasında Abdülkerim sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Victor Osimhen topu ağlara gönderdi.
Bu golden sadece 8 dakika sonra sağ kanattan açılan orta sonucu arka direkte topla buluşan Osimhen skoru 2-0'a getirdi.
Karşılaşmanın 32. dakikasında ise Mauro İcardi topu ağlara göndererek skoru 3-0'a getirdi.