Galatasaray Kayseri maçında büyük heyecan

Trendyol Süper Lig'in ilk maçında Galatasaray, Kayserispor'a konuk oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has stadyumunda oynanan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetiyor.

Maçın ilk 11'leri şu şekilde;

Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif, Carole, Attamah, Kemen, Cardoso, Ramazan, Mane, Thiam

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Sergio, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu.

MAÇTAN DAKİKALAR



2. dakikada Sağ kanattan Barış Alper'in ortasına Mertens dokunamadı, dönen topta Berkan Kutlu'nun şutu üstten auta gitti.

4. dakikada Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz karşı karşıya çok net kaçırdı. Pozisyon sonrası ofsayt bayrağı havaya kalktı.

6. dakikada Kayserispor'un çıkarken kaptırdığı top Boey'in önüne kaldı, Sacha Boey'in şutu yandan auta gitti.

10. dakikada sol kanattan Bakambu içeri hareketlendi. Ceza alanı hemen dışındaki Mertens'e pas verdi Belçikalı oyuncu yerde kaldı ve Galatasaray frikik kazandı. Kerem'in kullandığı frikik barajdan sekip kornere gitti.

14. dakikada orta alanda kaptırılan top sonrası hızlı çıkan Kayserispor'da Gökhan Sazdağı'nın şutu direkten döndü.

22. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde seken topu Oliveira içeri çevirdi. Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşu yandan auta gitti.

24. dakikada Kayserispor bir kez daha çıkarken topu kaptırdı. Dubois uzak mesafeden çok sert vurdu ve kaleci Bilal Bayazıt çıkardı.

30. dakikada Sol çaprazdan içeriye giren Kerem Aktüroğlu'nun şutu kornere gitti.

34. dakikada Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Berkan Kutlu iyi bir kafa vuruşu yaptı. Bilal son anda parmaklarının ucuyla çıkardı.

38. dakikada Sergio Oliveira uzak mesafeden çektiği etkili şut üstten auta gitti.

41. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ortaladığı topa Thiam'dan önce Muslera tek yumrukla savuşturdu.

43. dakikada Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Kayserispor'da sağ kanattan yapılan ortayı Muslera çeldi. Dönen topa Lionel Carole'ün şutu cılız kaldı.

45. dakikada Sağ kanattan gelen ortayı Mertens iyi kontrol edemedi ve karşı karşıya çok net bir fırsatı kaçırdı.

İlk yarı bu pozisyonlarla golsüz sona erdi.

46. dakikada Uzodimma'nın uzun topunda sağ çaprazda karşı karşıya kalan Miguel Cardoso'nun şutunu Muslera kornere çeldi.

51. dakikada Mertens sol kanattan içeriye girdi. Ceza sahasına çevirdiği toptan Barış Alper Yılmaz önüne almaya çalışırken top Kayserispor'a geçti.

52. dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Cardoso içeri ortaladığı topu Karimi kafayla üstten dışarı attı.

53. dakikada Cardoso'nun bu kez sol taraftan çevirdiği topta Gökhan'ın şutu yandan auta gitti.

55. dakikada Bakambu oyundan çıkıyor, Icardi giriyor.

65. dakikada Kayserispor'da sakatlanarak oyundan çıkan Arif Kocaman yerine Ramazan Civelek oyuna dahil oldu.

70. dakikada Galatasaray'da Sergio Oliveira ve Mertens oyundan alınırken yeni transferler Wilfried Zaha ve Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

76. dakikada Gökhan Sazdağı'nın Wilfried Zaha'ya müdahelesi sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Pozisyon sonrası iki futbolcu arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

78. dakikada Sol kanattan hızlı çıkan Kemen ceza sahası dışındaki Ramazan'a çıkardı Ramazan'ın şutu zayıf kaldı.

82. dakikada Kayserispor'da Miguel Cardoso oyundan çıkarken yerine Carlos Mane yerine dahil oldu.

85. dakikada sol kanattan Angelino'nun ortasına Icardi yükseldi yaptığı vuruş savunmaya da çarptı top kornere gitti.