Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Kayserispor deplasmanında üç puan arıyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
1.dakika karşılaşma başladı
6.dakikada Osimhen'in çaprazdan sert vuruşu kaleci Bilal'den döndü.
8.dakikada Torreira'nın uzaktan sert vuruşu yan direkten döndü.
15.dakikada kornerden gelen topa Denswil'in kafa vuruşu üstten auta gitti.
24.dakikada topla ceza sahasına giren Yunus Akgün kötü bir vuruşla topu dışarı gönderdi.
30.dakikada Osimhen'in şık vuruşunda topu kaleci Bilal kurtarırken hakem Nijeryalı oyuncunun topu koluyla aldığını tespit etti.
36.dakikada Sane'nin şutu Bilal'den döndü. Dönen topu Eren ağlara gönderdi 1-0
40.dakikada Sane'nin vuruşu kalenin az farkla üstünden dışarı gitti.
46.dakikada Sane'nin ortasına Eren Elmalı'nın kafa vuruşu ağlara gitti 2-0
58.dakikada Sane'nin şutu az farkla auta çıktı.
71.dakikada Eren'in pasında Yunus müsait durumda topu auta gönderdi.