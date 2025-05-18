Galatasaray-Kayserispor ilk 11'leri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray-Kayserispor ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray Kayserispor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor.

Süper Lig 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray Kayserispor karşısında kazanır ya da berabere kalırsa tarihindeki 25. şampiyonluğu resmi olarak ilan edecek.

İKİ TAKIMIN 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Victor Osimhen.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.

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