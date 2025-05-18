Galatasaray-Kayserispor ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig 36. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray Kayserispor karşısında kazanır ya da berabere kalırsa tarihindeki 25. şampiyonluğu resmi olarak ilan edecek.
İKİ TAKIMIN 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Victor Osimhen.
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Bourabia, Ramazan, Cardoso, Nazon.