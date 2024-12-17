Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in haftaya Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 1 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına 19 Aralık Perşembe günü devam edecek.

Son Haberler
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
En düşük maaşı duyan işçiler halaya koştu! Belediye Başkanı da eşlik etti
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
20. Yıl Küresel Yarı İletken Görünüm Raporu yayınlandı
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
BTP lideri Hüseyin Baş'tan Mersin'de iktidara İsrail tepkisi
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Galatasaray, Kayserispor maçı mesaisine başladı
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket
Kuşadası Belediyesi’nden vatandaşın içini ısıtacak hareket