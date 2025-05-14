Galatasaray kazandı, Başakşehir ve Eyüpspor'a gün doğdu

Ziraat Türkiye Kupası’nı Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek Galatasaray’ın kazanmasının ardından Süper Lig’de 5’incilik hesapları yapan takımlara gün doğdu.

Ligde ilk iki içinde olmayı uzun süre önce garantileyerek Şampiyonlar Ligi’ne katılması kesinleşen Galatasaray’ın Türkiye Kupası’nı da kazanması Avrupa Ligi’ne ve Konferans Ligi’ne katılacak takımları doğrudan etkileyecek.

UEFA geçtiğimiz yıllarda bir ülkenin lig şampiyonu aynı zamanda o sezonun ulusal kupa şampiyonu olursa (yani "duble" yaparsa), UEFA Avrupa Ligi’ne kupa finalistinin gitmesini kaldırdı. Yeni düzenlemeye göre bir takım iki kupayı birden alırsa UEFA Avrupa Ligi’ne kupa finalisti yerine lig sıralamasındaki bir diğer takım katılıyor.

LİG 5'İNCİSİ KONFERANS LİGİ'NE GİDECEK

Bu doğrultuda Galatasaray’ın kupayı kazanmasının ardından Süper Lig’i 3. sırada bitiren takım UEFA Avrupa Ligi’ne play-off’tan katılacak. Lig 3.’sü hem 2 tur daha az oynayacak hem de elense bile Konferans Ligi’nde lig aşamasından yola devam edecek. Lig 4.’sü Konferans yerine Avrupa Ligi 2. ön elemeden start alacak. Elense dahi Kupa 3’te 3. ön elemeye kalacak.

Süper Lig’i 5. sırada tamamlayan temsilcimiz ise Konferans Ligi 2. ön elemeden itibaren Avrupa’da vitrine çıkacak.

Ligde 3.’lük için 58 puanlı Beşiktaş ile 57 puanlı Samsunspor yarışırken 51 puanlı Başakşehir’in de matematiksel olarak şansı bulunuyor. Sezon sonu 4. sırayı da bu 3 takımdan biri alacak. 5.’lik için ise kalan 3 haftada Eyüp, Göztepe, Trabzon, Kasımpaşa ve Konyaspor’un matematiksel olarak şansı bulunuyor.