Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk idmanını gerçekleştirdi

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni tesislerinde gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını yeni tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.

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