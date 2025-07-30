Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor! İnanılmaz takas: Herkes Beşiktaş ile anlaştı derken....

Benfica'dan ayrılma kararı alan ve adı bir süredir Beşiktaş'la anılan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray da devreye giriyor. Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya flaş bir takas önerisiyle gitmeyi planlıyor.

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GALATASARAY KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN ZANIOLO'YU TEKLİF EDECEK

Cimbom, Benfica'nın talip olduğu Nicolo Zaniolo için Portekiz devine Kerem Aktürkoğlu takasıyla cevap verecek. Benfica, Zaniolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaparken, Galatasaray ise oyuncuyu 10 milyon euro bonservisle göndermeyi planlıyor.

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12 MİLYON EURO KAZANDIRMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, 4 sezon Galatasaray forması giydikten sonra 2024 yazında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmuştu. Milli oyuncu, kırmızılılar için çıktığı 53 resmi maçta 16 gol attı ve 13 asist yaptı.

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