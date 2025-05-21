Galatasaray Kerem Aktürkoğlu Michy Batshuayi'yi çağırdı!

Galatasaray Kulübü, pazar günü Yenikapı'da şampiyonluğunu kutlayacağını açıklamıştı. Birçok sanatçının sahne alması beklenen kutlamalar için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle de geldi.
GALATASARAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU VE MICHY BATSHUAYI'YE DAVET!
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi'yi kutlamalara davet ediyor.
Sarı-kırmızılılar, kutlamalara Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı. Sezonun ilk yarısında 7 gole imzasını koyan Batshuayi, devre arasında Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.
2 gol-3 asistle sezona başlayan Kerem ise transferin son günü Benfica'ya satılmıştı. İki oyuncu da kutlamalara davet edildi.