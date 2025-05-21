Galatasaray Kerem Aktürkoğlu Michy Batshuayi'yi çağırdı!

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu Michy Batshuayi'yi çağırdı!

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler şampiyonluk kutlamalarına çevrildi. Sarı-kırmızılılar, kutlamalar için sezon başında takımda yer alan ve başka takımlara transfer olan Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi'yi kutlamalara davet etme kararı aldı.

Galatasaray Kulübü, pazar günü Yenikapı'da şampiyonluğunu kutlayacağını açıklamıştı. Birçok sanatçının sahne alması beklenen kutlamalar için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle de geldi.

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GALATASARAY'DAN KEREM AKTÜRKOĞLU VE MICHY BATSHUAYI'YE DAVET!

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Michy Batshuayi'yi kutlamalara davet ediyor.

Sarı-kırmızılılar, kutlamalara Kerem Aktürkoğlu ve Batshuayi'yi de çağırma kararı aldı. Sezonun ilk yarısında 7 gole imzasını koyan Batshuayi, devre arasında Eintracht Frankfurt'un yolunu tutmuştu.

2 gol-3 asistle sezona başlayan Kerem ise transferin son günü Benfica'ya satılmıştı. İki oyuncu da kutlamalara davet edildi.

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