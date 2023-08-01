Galatasaray Kerem Demirbay için anlaştı. Flaş gelişme

Galatasaray transferlerini yapmaya devam ediyor.

Cimbom, kadrosunu şu ana kadar Mauro Icardi, Angelino, Cedric Bakambu, Halil Dervişoğlu ve Wilfried Zaha'yla güçlendirdi. Kaan Ayhan'ın ise bonservisi alındı.

Şimdi ise Okan Buruk'un çok istediği Kerem Demirbay için kulübü Leverkusen ile anlaşma sağlandı.

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerinde Schalke'nin alt yapısında başladı.

Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giyen Demirbay, Kaiserslautern, Hamburg, Hoffenheim ve Bayer Leverkusen gibi takımlarda oynadı.

Kariyeri boyunca 394 mücadelede oynayan Demirbay, 66 gol atarken 77 asist yaptı.