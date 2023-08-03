Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Kerem Demirbay'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir Futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Kerem Demirbay transfere ilişkin şunları söyledi, "Çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Açıkcası çok zor oldu. Mücadeleli bir 6-7 hafta oldu. Buradayım, imzamı attım. Çok mutluyum. Böyle büyük bir kulüpte oynamak gurur verici bir şey. Çok mutluyum ve hazırım."