Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Galatasaray, Almanya Ligi ekiplerinden Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı transfer etti. Sarı Kırmızılılar, Alman asıllı milli oyuncunun maliyetini açıkladı.

Galatasaray Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Bayer Leverkusen'den Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, Kerem Demirbay'la 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir Futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri yer aldı.

Kerem Demirbay transfere ilişkin şunları söyledi, "Çok mutluyum. Gurur verici bir durum. Küçüklüğümden beri hayalimdi. Açıkcası çok zor oldu. Mücadeleli bir 6-7 hafta oldu. Buradayım, imzamı attım. Çok mutluyum. Böyle büyük bir kulüpte oynamak gurur verici bir şey. Çok mutluyum ve hazırım."

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
CHP'de sürpriz aday: Geçici genel başkan olabilirim Siyaset
CHP'de sürpriz aday: Geçici genel başkan olabilirim
Yemen'de mayın patladı: 3 ölü Dünya
Yemen'de mayın patladı: 3 ölü
Vicdansızlık psikiyatrik bir sorun mu Sağlık
Vicdansızlık psikiyatrik bir sorun mu
Zaniolo Zalgiris maçında neden oynamadı? Belli oldu Spor
Zaniolo Zalgiris maçında neden oynamadı? Belli oldu
Çin’deki günlük internet kullanımı sadece 40 dakika olacak. İşte sebebi Teknoloji - Otomotiv
Çin’deki günlük internet kullanımı sadece 40 dakika olacak. İşte sebebi
İthal şarkıcıya hırsızlık şoku! İstanbul'daki lüks rezidansta milyonlarca liralık mücevheri çalındı Magazin
İthal şarkıcıya hırsızlık şoku! İstanbul'daki lüks rezidansta milyonlarca liralık mücevheri çalındı
Messi gollerine MLS'te de devam ediyor Spor
Messi gollerine MLS'te de devam ediyor