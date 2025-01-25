Galatasaray-Konyaspor 1 - 0

Galatasaray-Konyaspor maçı Süper Lig'in 21.haftasının en kritik maçlarından biri oynanıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadelede VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Pawel Raczkowski oturacak. AVAR’da da Polonyalı hakeme Ceyhun Sesigüzel eşlik ediyor.

Maçın 7.dakikasında Osimhen'in attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmadı

Maçın 18.dakikasında Adil'in Osimhen'i düşürdüğü pozisyonda VAR devreye girdi ve hakem Halil Umut Meler'i çağırdı. Meler penaltı kararı verdi.

Maçın 22.dakikasında Osimhen penaltıdan takımını 1-0 öne geçirdi

İKİ TAKIMIN 11'İ

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kaan, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih, Oğulcan, Yusuf, Kramer