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Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu

İşte Galatasaray-Konyaspor maçının ilk 11'leri...

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 18:45
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Galatasaray Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray'ın Konyaspor 11'i belli oldu
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Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Konyaspor (Muhtemel): Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Amir, Muric, Endri, Bytyqi, Muhammet

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