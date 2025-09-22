Galatasaray Konyaspor’u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig’de 6. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray Konyaspor ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1’lik ağır yenilgiyle Avrupa’da yara alan Galatasaray, ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada taraftarı önünde kazanarak hem moral bulmak hem de yeniden zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Recep Uçar yönetiminde sezona üst üste aldığı galibiyetlerle başlasa da son iki haftada 1 puan toplayabilen Konyaspor da zorlu deplasmanda yeniden çıkışa geçmek istiyor.

OSiMHEN YOK

Sezona 5’te 5 ile başlayan Galatasaray’da tek eksik, ayak bileğinden sakatlığı bulunan Nijeryalı forvet Victor Osimhen. Konyaspor cephesinde ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

RAMS PARK'TA 20 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki son 20 lig maçında mağlup olmadı. Son olarak 2023-24 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, o tarihten bu yana çıktığı 20 iç saha maçında 17 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu süreçte 52 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 16 gol gördü.

LİGDE 49. RANDEVU

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 48 maçta sarı-kırmızılıların 35 galibiyeti bulunurken Konyaspor 5 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 8 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray rakip filelere 92 gol gönderdi, Konyaspor ise 32 gol kaydetti.

GALATASARAY-KONYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Bardhi, Melih, Muleka, Umut

GALATASARAY 1-0 KONYASPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Yasin Kol'un ilk düdüğüyle zorlu 90 dakika başladı.

4' Sarı kart! Galatasaray'da Lucas Torreira yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü.

11' Galatasaray tehlikeli geldi: Jakobs'un ortasında Icardi ceza sahası içerisinde kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından dışarı gitti.

21' Konyaspor fırsat tepti! Muleka kale önünde yakın mesafeden topu dışarı yolladı.

22' GOL! Barış Alper'in sürüklediği atakta kaleciden dönen toğu tamamlayan Yunus Akgün Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.