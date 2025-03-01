Galatasaray kritik viraja giriyor: 6 maçın 5’i deplasmanda

Galatasaray mart ayı itibarıyla çok zorlu bir viraja giriyor. AZ Alkmaar maçlarıyla Avrupa'ya veda eden Galatasaray'ın her iki kulvardaki kaderini bu kritik viraj bekleyecek.

Galatasaray'ı Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bekleyen sıradaki 6 maçın 5 tanesi deplasmanda oynanacak. Üstelik bu 5 deplasman maçının 2'si derbi olacak.



30 Mart'ta Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, bu kritik maçtan birkaç gün sonra kupada çeyrek final mücadelesi verecek. Galatasaray kurada seri başı olmadığı için Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor'dan biriyle eşleşecek ve bu mücadele deplasmanda oynanacak.



İÇ SAHADA SADECE ANTALYASPOR’A KARŞI OYNAYACAK

Galatasaray, böylece kısa süre içerisinde iki derbiye üst üste deplasmanda çıkmış olacak. Galatasaray'ın dış saha serisi pazar günü Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Bu süreçte Alanyaspor, Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak sarı kırmızılılar, 6 Nisan haftasını ise BAY geçerek dinlenme fırsatı bulacak.

Galatasaray'ın mart ayı boyunca ve nisan ayının ilk iki haftasında kendi sahasında çıkacağı tek maç ise 14 Mart'ta Antalyaspor'a karşı oynanacak.