Galatasaray kutlamalarında 'Aşkın Olayım' gündem oldu

Süper Lig’de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Yenikapı’da büyük bir kutlama düzenledi.

Kutlamalarda sahne alan birçok ünlü isim, şarkılarıyla geceye renk kattı. Bu isimler arasında Enbe Orkestrası da yer aldı.

Galatasaray ile özdeşleşen “Aşkın Olayım” şarkısını sahnede seslendiren Enbe Orkestrası, beklenen etkiyi yaratamadı. Orkestranın yorumuna sosyal medyada çok sayıda olumsuz yorum geldi. Kullanıcılar, performansı yetersiz buldu ve eleştiri yağmuruna tuttu.

Galatasaraylı taraftarların beğenmediği performansa 'keşke Icardi söyleseydi ve şarkıyı hiç dinlemeden mi çıktınız sahneye" gibi yorumlar yapıldı.

2023 senesinde şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray, o yıllarda da yine görkemli bir kutlamaya imza atmıştı. Simge Sağın, "Aşkın Olayım"ı Icardi ile birlikte söylemişti.