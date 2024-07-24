Galatasaray-Lecce maçı hangi kanalda?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray-Lecce karşılaşması, bu akşam 20.30'da başlayacak. Raiffeisen Arena'daki mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar da takımlarına destek olacak.

Galatasaray'ın hazırlık maçlarını yayınlayan Spor Smart, 19.00'da "Maça Doğru" programıyla başlayacak özel yayında Berke Kosova, Mesut Aydın Kale ve Semih Sezerli izleyicileri maça hazırlarken, Serhan Türk, Raiffeisen Arena'dan canlı bağlantılar ve özel röportajlarla maç öncesi son durumu aktaracak.

"Maçın Ardından" programında da Galatasaray'ın mücadelesi ve kamp etabı değerlendirilecek.

Avusturya'da ilk kamp döneminde takımla birlikte çalışan ve ilk hazırlık maçlarında forma giymeyen Mauro Icardi'nin, son iki hazırlık maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

Icardi ile birlikte kaptan Fernando Muslera'nın da ilk 11'de olması bekleniyor. İkinci etap kamp çalışmaları için milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'ın da takıma katılmasıyla Galatasaray, Avusturya'ya tam kadro geldi.

Teknik direktör Okan Buruk'un milli oyuncuların dönmesiyle birlikte son iki hazırlık maçında ideal 11'ini sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya Serie A takımlarından Parma ile karşılaşacak.