Sezona iddialı bir giriş yapan Galatasaray, milli arada transfer planlamasına yönelik çalışmalarına hız verdi.

Ara transfer döneminde kadrosunu orta saha takviyesiyle güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar'da hedefteki isim belli oldu.

Sabah Spor'un haberine göre; Galatasaray yaz transfer döneminde de ilgilendiği Club Brugge forması giyen Onyedika için devre arasında girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

Lemina'nın sezon sonu takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Onyedika'yı takıma kazandırmak isteyen Galatasaray yönetiminin 15-20 milyon Euro bu transfer için 15-20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Öte yandan Nijeryalı orta saha oyuncusunun da milli takımdan takım arkadaşı olan Victor Osimhen'den Galatasaray hakkında bilgi almaya başladığı ifade ediliyor.