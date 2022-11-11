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Galatasaray Slovakya'da farklı kazandı

Galatasaray A Grubu ilk maçında Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 13-6 yendi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 22:34
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Galatasaray LEN Challenger Kupası'na iyi başladı

Galatasaray Slovakya'da farklı kazandı
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Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından düzenlenen Sutopu Challenger Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, A Grubu ilk maçında Slovakya ekibi KVP Novaky'yi 13-6 yendi.

Novaky kasabasında oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 1-0 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına 4-1 üstün gitti.

Maç boyunca skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, üçüncü periyodunu 8-3 önde tamamladığı mücadeleden 13-6 galip ayrıldı ve turnuvaya galibiyetle başladı.

15 takımın mücadele ettiği 4 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, çeyrek finale yükselecek.

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