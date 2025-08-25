Galatasaray liderlik koltuğunun yeni sahibi

Tümosan Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen üçüncü haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, müsabakayı 2-1 kazandı.
Sona eren üçüncü haftanın ardından son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Sezona "3'te 3" yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.
Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1
Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0
Zecorner Kayserispor-Galatasaray: 0-4
ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
PUAN DURUMU:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|3
|3
|0
|0
|10
|0
|10
|9
|2.TRABZONSPOR
|3
|3
|0
|0
|3
|0
|3
|9
|3.GÖZTEPE
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|4.TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|5.SAMSUNSPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|6.HESAP.COM ANTALYASPOR
|3
|2
|0
|1
|3
|2
|1
|6
|7.FENERBAHÇE
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|8.BEŞİKTAŞ
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|3
|9.İKAS EYÜPSPOR
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|10.GAZİANTEP FK
|3
|1
|0
|2
|2
|7
|-5
|3
|11.RAMS BAŞAKŞEHİR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|12.CORENDON ALANYASPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|13.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|14.ZECORNER KAYSERİSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|15.KASIMPAŞA
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|16.GENÇLERBİRLİĞİ
|3
|0
|0
|3
|2
|5
|-3
|0
|17.KOCAELİSPOR
|3
|0
|0
|3
|1
|5
|-4
|0
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI:
Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.
Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:
29 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)