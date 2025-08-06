Galatasaray lisansını çıkartmamıştı! Nelsson'a flaş talip

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Galatasaray lisansını çıkartmamıştı! Nelsson'a flaş talip

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği ve ligin ilk yarısı için lisansını çıkartmadığı Victor Nelsson için sürpriz bir gelişme yaşandı. Danimaraklı sacunmacıya, Serie A'dan talip çıktı.

Roma'daki kiralık sözleşmesi biten ve Galatasaray'a dönen Victor Nelsson'un talipleri artmaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinin de listesinde olan yıldız savınmacıya, İtalya'dan bir talip daha çıktı.

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VICTOR NELSSON İÇİN VERONA SESLERİ

İtalyan basını, Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediğini belirtti. Nelsson için daha önce de başka Cagliari ve Bologna'nın da adı gündeme gelmişti.

Galatasaray, 2027 yılına kadar kontratı olan Danimarkalı stoperin lisansını çıkartmadı.

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