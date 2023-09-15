Galatasaray Lisesi'nde sürpriz görev değişikliği

Galatasaray Lisesi müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak atandı.

Galatasaray Lisesi'nde sürpriz görev değişikliği

2021 yılından beri Galatasaray Lisesi müdürlüğünü yürüten Prof. Dr. Murat Develioğlu görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerine 2019 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim ve idare sorumlusu olarak görev yapan Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak atandı.

PROF. DR. MUSTAFA REŞAT DABAK KİMDİR?
Prof. Dr.Mustafa Reşat Dabak 1966 doğumlu olup, 1986 yılında Galatasaray Lisesi’nden, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Aile Hekimliği ihtisasını 2000 yılında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı.

2001-2003 yılları arasında Kadıköy AÇSAP’ta mecburi hizmetini yaptı.2009 yılında Doçentlik; 2020 yılında Profesörlük unvanı aldı. 2003 - 2019 yılları arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği Kliniği’nde eğitim görevlisi olarak çalıştı.

2019 yılından itibaren SBÜ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Eğitim ve idari sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak Galatasaray Spor Kulübü’nün 7908 numaralı Divan Kurulu Üyesidir ve Galatasaray Lisesi müdürlüğüyle birlikte Galatasaray Spor Kulübü Doğal Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

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