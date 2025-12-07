Galatasaraylılar Derneği’nin her yıl düzenlediği geleneksel Kış Pilav Günü etkinliğinde bu kez sessiz ama anlamlı bir mesaj verildi. Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı ile Can Holding soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan eski Bilgi Üniversitesi Rektörü ve Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın eski Büyük Üstadı Remzi Sanver’in fotoğraflarının yer aldığı büyük bir pankart asıldı. Pankartın alt kısmında da MESEM protestoları sırasında tutuklanan 16 TİP’li öğrenciden biri olan Elif Akın’ın fotoğrafı yer aldı.

TEVFİK FİKRET’İN MEŞHUR DİZELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Pankartta 1908 ve 1910 yılları arasında Galatasaray Lisesi’nin müdürlüğünü yapan Tevfik Fikret'in anlamlı dizeleri yer aldı.

"Bir eğik baş bir boyunduruktan ağırdır boynuma; Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir şairim”

Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından Galatasaray Lisesi mezunları da sessiz kalmamış, dönem arkadaşlarının imzasını taşıyan bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Galatasaray Lisesi’nden devre arkadaşımız, değerli gazeteci ve yorumcu Fatih Altaylı’nın yaşadıkları bizleri derinden üzmüştür. Ancak asıl endişemiz, 2025 yılında, yani 21. yüzyılda, özgürlükçü değerlere sahip olması gereken güzel vatanımızda, hiçbir tehdit unsuru içermeyen sözler nedeniyle bir gazetecinin gözaltına alınması, savcılığa ve mahkemeye sevk edilmesi ve tutuklanmasıyla karanlık bir döneme doğru sürüklendiğimizi hissetmemizdir."