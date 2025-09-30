Galatasaray Liverpool karşısında kükredi! Avrupa aslanı

Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray turnuvanın favorilerinden Liverpool’u konuk etti.

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı Sarı Kırmızılılar Victor Osimhen’in penaltı golüyle kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK GALİBİYET

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Aslan ilk maçında deplasmanda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 kaybetmişti. Cimbom, Devler Ligi’nin 3. haftasında 22 Ekim’de Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek.

OSIMHEN GOLLE DÖNDÜ

Sakatlığının ardından 4 maç sonra 11’de başlayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü atarken, toplam gol sayısını da 3’e çıkardı.

GALATASARAY LIVERPOOL'U 2. KEZ MAĞLUP ETTİ

Bu maçla birlikte iki takım resmi maçlarda 5. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla İngiliz takımına karşı 2. galibiyetini elde etti. Diğer müsabakaların 2'si berabere sona ererken, 1 karşılaşmayı da Liverpool kazanmıştı.

GALATASARAY YENİLMEZLİK SERİSİNİ 28 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray Liverpool galibiyetiyle evinde yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı.

RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

Aslan bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

GALATASARAY-LİVERPOOL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai,Wirtz, Gakpo, Ekitike

MAÇ ÖNCESİ DIOGO JOTA VE AHMET ÇALIK ANILDI

Rams Park'ta iki takım sahaya çıkmadan önce ekrana skorbord ekranına 'Huzur içinde uyu' ifadeleriyle Diogo Jota görseli yansıtıldı.Trajik bir şekilde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ahmet Çalık ve Liverpoollu oyuncu Diogo Jota için tribünlerden alkış sesleri yükseldi.

GALATASARAY 1-0 LİVERPOOL

BARIŞ ALPER İLE MAÇIN BAŞINDA MUHTEŞEM FIRSAT

Galatasaray, taraftarın güçlü desteğiyle maça baskılı başladı. 2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alisson Becker gole izin vermedi.

GALATASARAY ÇİZGİDEN ÇIKARDI

13. dakikada Ekitike Gakpo'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ekitike'nin şutunda Uğurcan gole izin vermedi. Dönen topa Gakpo vurdu. Galatasaray savunması çizgiden çıkardı.

GOL! OSIMHEN PENALTIDAN ATTI

14. dakikada Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisinde Szoboszlai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Victor Osimhen Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

KONATE'DEN KRİTİK MÜDAHALE

28. dakikada Liverpool savunması dengesiz yakalandı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Osimhen arka direğe koşan İlkay Gündoğan'a pasını attı. Son anda Konate araya girerek topu kornere uzaklaştırdı. Top İlkay'a ulaşsaydı, Galatasaray farkı 2'ye çıkarabilirdi.

UĞURCAN WİRTZ'E GEÇİT VERMEDİ

31. dakikada kale önünde topla buluşan Florian Wirtz'in şutunda Uğurcan Çakır topu köşeden kornere çeldi.

OSIMHEN İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

33. dakikada Galatasaray'ın tehlikeli atağında Victor Osimhen'in aşırtma şutunu Alisson Becker güçlükle kurtardı.

İLK YARININ SON DAKİKALARINDA ÖNEMLİ ŞANS!

45+3'te Osimhen Gravenberch'ten topu çaldı. Tam ceza sahasına girerken yapılan müdahaleyle yerde kaldı. Fransız hakem Turip, tehlikeli bölgeden serbest vuruş kararı verdi ve Gravenberch'e sarı kart göstererek. Abdülkerim'in serbest vuruştan şutunda top barajdan sekti. Yaşanan karambolde Liverpool savunması topu uzaklaştırdı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL

JAKOBS'UN HATASINDA UĞURCAN'DAN HARİKA REFLEKS

46. dakikada arkasına atılan topu kafayla kaleciye vermek isteyen Jakobs, Uğurcan'ın kalesini terk ettiğini fark etmeyerek kritik bir hata yaptı. Neyse ki Uğurcan iyi bir refleksle topun kaleye yönelmesini engelledi.

LIVERPOOL TEHLİKELİ GELDİ

48. dakikada Frimpong son çizgiye inerek kale önündeki Ekitike'ye topu çevirdi. Ekitike'nin şutunda Uğurcan topu çelerek pozisyonu uzaklaştırdı.

OSIMHEN NET FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

54. dakikada Konate'nin Gravenberch'e pası kısa düştü. Pozisyonu takip eden Osimhen topu kaparak kaleye doğru yöneldi ve Alisson ile karşı karşıya kaldı. Ancak Nijeryalı yıldız topu Alisson'un üzerine doğru vur ve net pozisyonu sonuçlandıramadı.

LIVERPOOL'DA KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ

55. dakikada Liverpool zorunlu değişikliğe gitti. Alisson Becker, Osimhen'in pozisyonunun ardından kendisini yere bıraktı. Sakatlık yaşayan Brezilyalı kaleci oyuna devam edemeyerek yerini Mamardashvili'ye bıraktı.

ARNE SLOT SALAH VE ISAK'I SAHAYA SÜRDÜ

61. dakikada Liverpool'da Arne Slot 3 değişiklik birden yaptı. Gravenberch, Gakpo ve Frimpong kenara gelirken Isak, Salah ve Bradley oyuna dahil oldu.

MAÇIN YILDIZI OSIMHEN SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

70. dakikada maçın yıldızı Victor Osimhen yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken yerini Icardi'ye bıraktı.Öte yandan Sallai de Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ!

88. dakikada Singo'nun Konate'ye yaptığı müdahale sonrası Liverpool lehine penaltı kararı veren Fransız hakem Turpin, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izleyerek kararı iptal etti.

TORREIRA TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

90+4. dakikada Lucas Torreira'nın uzaktan sert şutunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

MAÇ SONUCU: GALATASARAY 1-0 LIVERPOOL