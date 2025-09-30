Galatasaray-Liverpool maçında unutulmaz pozisyon: Bir dakikada her şey değişti

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Rams Park'ta Liverpool'u konuk ediyor.
İlk yarısı büyük heyecana sahne olan dev maçta Galatasaray Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Osimhen'in penaltısından önce yaşananlar ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek cinsten.
Karşılaşmanın 13. dakikasında Ekitike Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Şutunda Uğurcan'dan seken topu tamamlamak isteyen Gakpo'nın yakaladığı net gol fırsatı ise çizgide topu karşılayan Galatasaray savunması tarafından savuşturuldu. Pozisyonun devamında hızlı atağa çıkan sarı krımızılılar Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisine girmesiyle Szoboszlai'nin müdahalesi sonrası penaltı kazandı.
Osimhen'in golü öncesi yaşanan bu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
???? Penaltı pozisyonunda hemen önce ????— TRT Spor (@trtspor) September 30, 2025
???? Uğurcan Çakır, Ekitike'ye geçit vermedi.
???? Ismail Jakobs, topu çizgiden çıkardı.
???? Devam eden atakta Barış Alper Yılmaz penaltıyı kazandırdı. pic.twitter.com/UQhIiDhUiZ