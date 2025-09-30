Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi serüveninde kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. RAMS Park’ta oynanacak dev maçta sarı-kırmızılılar, dünya futbolunun en köklü kulüplerinden Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Türk futbolseverler, “Galatasaray kazanabilecek mi, Liverpool deplasmandan avantajlı dönebilecek mi?” sorularına yanıt ararken, maçın tüm ayrıntıları merak konusu oldu.

GALATASARAY – LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, NEREDE VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray – Liverpool karşılaşması 30 Eylül 2025 Salı günü İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

Yayıncı kanal: TRT 1 (şifresiz)

Dijital yayın: Tabii platformu

GALATASARAY’DA VE LİVERPOOL’DA EKSİKLER VAR MI?

Galatasaray: Sarı-kırmızılılarda resmi açıklamalara göre önemli bir eksik bulunmuyor. Taraftarlar, özellikle Victor Osimhen’in sahada olmasını bekliyor.

Liverpool: İngiliz ekibinde Federico Chiesa sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor.

Kart cezalısı oyuncu bulunmuyor ancak bazı futbolcular kart sınırında.

KİM FAVORİ? GALATASARAY’IN ŞANSI NE?

Favori: Avrupa tecrübesi, kadro kalitesi ve mali gücüyle Liverpool maçın favorisi gösteriliyor.

Galatasaray’ın avantajı: Ev sahibi olması, coşkulu taraftar desteği ve hücumdaki sürpriz isimleriyle skoru lehine çevirebilme ihtimali.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN AÇIKLAMALAR: BURUK’TAN “KİMLİK OYUNU”, SLOT’TAN “DURAN TOP UYARISI”

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamalarda Liverpool’un güçlü ve formda bir takım olduğunu vurguladı:

“Çok iyi, formda, son maçını iyi oynamadan ve pozisyon vererek kaybetse de lige ve Şampiyonlar Ligi’ne iyi başlayan bir takımla oynayacağız.”

Evindeki maçlarda agresif baskı kurma ve Galatasaray kimliğini sahada göstermek istediklerini belirtti:

“Kendi sahamızda özellikle bu tür maçları şiddetli baskılarla oynayıp rakibimizi baskı altına almamız gereken maçlardan biri.”

Geçen maçta ağır bir mağlubiyet aldıklarını, onu unutup sadece bu maça odaklanmaları gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Osimhen’in durumu ile ilgili:

“Victor antrenmanlara devam etti. Bugün son durumuna bakıp karar vereceğiz.”

Buruk, oyuncularına güvendiğini, “kötü performanslarda teknik adamın sorumluluğu” ifadesini kullandı.

Ayrıca maçın sert geçebileceğini ve “bu maç her türlü sonuca açık” olduğunu da dile getirdi.

ARNE SLOT’UN AÇIKLAMALARI NELER?

Liverpool’un teknik direktörü Arne Slot, Galatasaray’ı yenmesinin kolay olmadığını söyledi:

“Galatasaray yenmesi zor bir takım. Mental olarak da güçlü durumdalar.”

Federico Chiesa’nın sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını belirtti:

“Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık.”

Galatasaray’ın Frankfurt maçındaki mağlubiyetini “şanssızlık” olarak değerlendirdi:

“Frankfurt maçında kaçırdıkları pozisyonlar oldu. Bir daha oynansa 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum.”

Duran toplarla ilgili dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı:

“Futbol gittikçe duran top oyununa dönüştü. Galatasaray’ın duran top başarısını biliyoruz, geçen sene biz de iyiydik. Bu konuda çalışmalıyız.”

Ayrıca Slot, topa sahip olmanın her zaman öncelikleri olmadığını, topu kazandığı anlarda hızlı kullanmalarının da önemli olacağını belirtti.