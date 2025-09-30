Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u konuk ediyor.

Rams Park’ta saat 22.00’de başlayan dev maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇININ İLK 11’LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai,Wirtz, Gakpo, Ekitike

SANE VE SALAH KARARLARI

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı formayla henüz beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Leroy Sane'yi zorlu karşılaşmada yedek kulübesine çekti.

Liverpool'da ise Hollandalı teknik adam Arne Slot, takımın süperstarı Mohamed Salah'a başlangıç kadrosunda yer vermedi.

MAÇ ÖNCESİ DIOGO JOTA VE AHMET ÇALIK ANILDI

Rams Park'ta iki takım sahaya çıkmadan önce ekrana skorbord ekranına 'Huzur içinde uyu' ifadeleriyle Diogo Jota görseli yansıtıldı.Trajik bir şekilde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ahmet Çalık ve Liverpoollu oyuncu Diogo Jota için tribünlerden alkış sesleri yükseldi.

GALATASARAY-LİVERPOOL CANLI ANLATIM

BARIŞ ALPER İLE MAÇIN BAŞINDA MUHTEŞEM FIRSAT

Galatasaray taraftarın güçlü desteğiyle maça baskılı başladı. 2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alisson Becker gole izin vermedi.