Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Liverpool’u konuk ediyor.
Rams Park’ta saat 22.00’de başlayan dev maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇININ İLK 11’LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, İlkay, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Liverpool: Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez, Gravenberch, Jones, Szoboszlai,Wirtz, Gakpo, Ekitike
SANE VE SALAH KARARLARI
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı formayla henüz beklenen patlamayı gerçekleştiremeyen Leroy Sane'yi zorlu karşılaşmada yedek kulübesine çekti.
Liverpool'da ise Hollandalı teknik adam Arne Slot, takımın süperstarı Mohamed Salah'a başlangıç kadrosunda yer vermedi.
MAÇ ÖNCESİ DIOGO JOTA VE AHMET ÇALIK ANILDI
Rams Park'ta iki takım sahaya çıkmadan önce ekrana skorbord ekranına 'Huzur içinde uyu' ifadeleriyle Diogo Jota görseli yansıtıldı.Trajik bir şekilde trafik kazasında hayatlarını kaybeden Ahmet Çalık ve Liverpoollu oyuncu Diogo Jota için tribünlerden alkış sesleri yükseldi.
GALATASARAY-LİVERPOOL CANLI ANLATIM
BARIŞ ALPER İLE MAÇIN BAŞINDA MUHTEŞEM FIRSAT
Galatasaray taraftarın güçlü desteğiyle maça baskılı başladı. 2. dakikada Yunus Akgün'ün pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper Yılmaz'ın şutunda Alisson Becker gole izin vermedi.