Galatasaray Liverpool'un yıldızına rezervasyon yaptı

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'da Arne Slot tarafından yeni sezonun kadrosuna düşünülmeyen Harvey Elliott için Galatasaray'ın sürpriz bir transfer girişiminde bulunduğu iddia edildi.

HARVEY ELLIOT İÇİN REZERVASYON YAPILDI

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray'ın gündemine gelen Harvey Elliott için 1 Agustos’ta İstanbul’da bir otele rezervasyon yapıldı. Ayrıca sonraki gün için de boğaz turu planlandı.

KLOPP DÖNEMİNDE PARLADI

Fulham altyapısından Liverpool Akademisi'ne geçiş yaptıktan sonra Jurgen Klopp döneminde A Takım'a yükselen 2003 doğumlu Harvey Elliot, Merseyside ekibiyle toplam 147 maça çıktı ve 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Ofansif olarak orta sahanın hemen her bölgesinde görev yapabilen Elliott yönlü bir oyuncu olmasıyla dikkat çekiyor.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen İngiliz oyuncunun Liverpool ile 2 yıllık sözleşmesi bulunuyor.