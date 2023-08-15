Galatasaray Ljubljana karşısında. İlk 11 ve maçın kanalı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam oynayacakları Olimpija Ljubljana maçının ilk 11'ini belirledi. Maçın yayınlanacağı kanal da belli oldu.

Galatasaray Ljubljana karşısında. İlk 11 ve maçın kanalı belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan temsilcimiz sahaya bu büyük avantajla çıkacak.

Rams Park'ta oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Maç D-Smart 77. kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11 kararını da verdi. Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu.

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