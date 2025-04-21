Galatasaray, Lucas Torreira’nın sözleşmesini uzattı

Galatasaray Lucas Torreira'nın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığı TFF'ye bildirdi. 2022 yazında Arsenal'dan 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen oyuncu ile yola devam edildi.

GALATASARAY İLE DEVAM ETTİ

Uruguaylı oyuncu Torreira geldiği günden beri ilk 11'in değişmez ismi olurken bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 42 maçta görev alırken 3 gol ve 7 asist yaptı. Bu sezon oynanan Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinde ağları havalandırdı.

Geçtiğimiz aylarda Arjantin ekibi Boca Juniors'a transferi gündeme gelen Torreira attığı imza ile Galatasaray ile devam etti. Oyuncunun senelik 4 milyon euro kazanacağı öğrenildi.