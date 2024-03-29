Galatasaray maçına Ali Şansalan atandı

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Galatasaray maçına Ali Şansalan atandı
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu.

Lider Galatasaray'ın Hatayspor'la oynayacağı maçı Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, dijital atamayla belirlenen ligin 31. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor – Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray – Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK – Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor – MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

17.00 Sivasspor – Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor – Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor – Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe – Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe:

20.30 Samsunspor – Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 Başakşehir FK – Beşiktaş: Zorbay Küçük

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