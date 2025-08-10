Galatasaray maçında sakatlanan M'Bakata'nın son durumu

Kaynak: AA
Gaziantep FK, defans oyuncusu Salem M'Bakata'nın sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonun Galatasaray ile oynanan açılış maçında M'Bakata'nın sakatlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sağlık ekibimiz tarafından yapılan detaylı tetkikler ve muayeneler sonucunda, oyuncumuzun sağ dizinde ön çapraz bağ yaralanması, dış ve iç menisküs yırtıkları ile dış yan bağ yaralanması tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından, kulüp doktorumuz Op. Dr. Faruk Aykanat’ın katılımıyla artroskopik menisküs onarımı, ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve dış yan bağ rekonstrüksiyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

