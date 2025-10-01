Galatasaray maçında sakatlık, Fenerbahçeli oyuncuya Brezilya yolu açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray maçında sakatlık, Fenerbahçeli oyuncuya Brezilya yolu açıldı

Galatasaray maçında sakatlanan Alisson’un yerine Brezilya Milli Takımı kadrosuna Fenerbahçe’nin kalecisi Ederson dahil edildi.

Brezilya Milli Takımı’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray-Liverpool maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalacağı açıklanan Alisson Becker’in yerine, Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Ederson kadroya çağrıldı.

ederson.jpg

ANCELOTTİ KADROYU AÇIKLADI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 10 Ekim’de Güney Kore ve 14 Ekim’de Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya Ederson’u dahil etti.

Açıklanan aday kadroda kaleciler arasında Bento, Hugo Souza ve Ederson yer aldı.

alisson.jpg

GALATASARAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Liverpool’un Brezilyalı file bekçisi Alisson, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı oynanan mücadelede Victor Osimhen ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yaşanan bu sakatlık sonrası Ancelotti’nin tercihi Fenerbahçe’nin kalecisi oldu.

Son Haberler
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü
Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!
Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!
G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı
G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı
Siyasette sürpriz buluşma! Davutoğlu ile Babacan, Erdoğan'ın yanında oturdu
Siyasette sürpriz buluşma! Davutoğlu ile Babacan, Erdoğan'ın yanında oturdu
Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı
Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı