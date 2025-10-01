Galatasaray maçında sakatlık, Fenerbahçeli oyuncuya Brezilya yolu açıldı

Brezilya Milli Takımı’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray-Liverpool maçında sakatlanarak sahalardan uzak kalacağı açıklanan Alisson Becker’in yerine, Fenerbahçe’nin başarılı file bekçisi Ederson kadroya çağrıldı.

ANCELOTTİ KADROYU AÇIKLADI

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 10 Ekim’de Güney Kore ve 14 Ekim’de Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için kadroya Ederson’u dahil etti.

Açıklanan aday kadroda kaleciler arasında Bento, Hugo Souza ve Ederson yer aldı.

GALATASARAY MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Liverpool’un Brezilyalı file bekçisi Alisson, Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a karşı oynanan mücadelede Victor Osimhen ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yaşanan bu sakatlık sonrası Ancelotti’nin tercihi Fenerbahçe’nin kalecisi oldu.