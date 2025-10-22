UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray'ın rakiplerinde Hollanda ekibi Ajax, İngiliz temsilcisi Chelsea'ye konuk oldu.

Ajax, 17. dakikada Kenneth Taylor'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip 18. dakikada Marc Guiu ve 27. dakikada Moises Caicedo'nun golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

33. dakikada Weghorst'un penaltıdan attığı golüyle Ajax farkı bire indirse de Chelsea, iki penaltı golüyle yanıt verdi. 45. dakikada Enzo Fernandez ve 45+6. dakikada Estavo Wilian penaltı vuruşlarından ağları havalandırdı.

Chelsea, ikinci yarının henüz üçüncü dakikasında Tyrique George ile skoru 5-1'e getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, Ajax'a konuk olacak. Mücadele 5 Kasım günü saat 23.00'te başlayacak.