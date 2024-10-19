Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakanın VAR'ı (Video Yardımcı Hakem) Abdullah Buğra Taşkınsoy oldu.

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile Galatasaray bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park'ta oynanacak müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Alper Akarsu da karşılaşmanın 4. hakemi olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak. AVAR'da da Süleyman Özay görev yapacak.