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''Ronaldo: Come to Galatasaray''

Sezon başı yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray, flaş bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 19:57
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Galatasaray Manchester United ile sorunlar yaşayan Ronaldo için devrede

''Ronaldo: Come to Galatasaray''
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Sezona flaş transferlerle giriş yapan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
Torreira ve Mertens'i aynı uçakla getiren Cim Bom çilek transferlerine devam etti. Aslan transferin son günlerinde Rashica, Mata, Yusuf Demir ve Icardi gibi yıldız isimleri kadrosuna kattı.
Cim Bom takımıyla sorun yaşayan dünya yıldızı için harekete geçti.
"Manchester United'da ihanete uğradım" diyen Ronaldo'nun ara transferde takımdan gönderilmesi beklenirken yönetici Erden Timur hemen düğmeye bastı.
Daha önce "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" diyen Timur, yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes'le temasa geçti
Galatasaray ile birlikte Ronaldo'nun peşinde olan dev kulüpler yer alıyor.

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