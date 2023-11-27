Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba günü evinde Manchester United'ı konuk edecek.
TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.
Kritik maç sekiz kanaldan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
İşte Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz verecek kanallar;
Azerbaycan: CBC Sports
Belçika: Proximus Pickx
Brezilya: HBO Max
Danimarka: Viaplay Denmark
İtalya: Mediaset Infinity
İsveç: TV4 Play
İsviçre: Blue Sport
Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX
İlgili Haberler