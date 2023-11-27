Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı ağırlayacağı maçı şifresiz veren kanallar belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray Manchester United maçı şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 29 Kasım Çarşamba günü evinde Manchester United'ı konuk edecek.

TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak kanallar belli oldu.

Kritik maç sekiz kanaldan şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

İşte Galatasaray-Manchester United maçını şifresiz verecek kanallar;

Azerbaycan: CBC Sports

Belçika: Proximus Pickx

Brezilya: HBO Max

Danimarka: Viaplay Denmark

İtalya: Mediaset Infinity

İsveç: TV4 Play

İsviçre: Blue Sport

Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX

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