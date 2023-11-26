Galatasaray-Manchester United maçının iddia oranları belli oldu. Herkes şaştı kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu 5. hafta mücadelesinde Manchester United ile karşılaşacak.

ORANLAR BELLİ OLDU

29 kasım Çarşamba günü saat 20.45’te RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesi iddaa oranları belli oldu.

GALİBİYETE AYNI ORAN VERİLDİ

İddia risk yönetimi tarafından belirlenen oranlara göre, Galatasaray ve Manchester United'ın galibiyetlerine 2.39 oran verildi. Beraberliğin oranı ise 3.37 olarak belirlendi.

İLK MAÇTA GALİP GELMİŞTİK

Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi’nin 2. Haftasında Old Trafford’da oynanan maçta Kırmızı Şeytanları 3-2 mağlup etmişti.