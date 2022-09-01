﻿Flaş gelişme. Icardi ile anlaşma sağlandı

TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, yıldız oyuncunun transferi için Icardi ve kulübü Paris Saint Germain ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon avroluk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti.

Galatasaray'ın ise Icardi'ye yıllık 3 milyon avro maaş ve 1 milyon avro başarı bonusu vermesi bekleniyor.

Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek...

Sarı kırmızılılar, bu transferi ilk etapta 1 yıllık kiralık olarak tamamlamayı hedefliyor.

İTALYA LİGİ'NDE 2 KEZ GOL KRALI

Mauro Icardi, İtalya Ligi'nde 2 kez gol kralı oldu.

2018'de İtalya'da yılın futbolcusu seçilen Icardi, daha sonra 50 milyon avroluk bonservisle Paris Saint Germain'in yolunu tuttu.

29 yaşındaki futbolcu, Fransız ekibine 92 maçta 38 gol, 10 asistlik katkı verdi.