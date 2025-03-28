Galatasaray, Mertens’in alternatifini İngiltere’de buldu: İlk görüşme gerçekleşti

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Galatasaray, Mertens’in alternatifini İngiltere’de buldu: İlk görüşme gerçekleşti

Galatasaray’ın takımdan ayrılması beklenen Mertens’in alternatifini İngiltere’de buldu. Sarı kırmızılılar sezon sonunda Manchester United’dan ayrılacak Eriksen ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mertens’in geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız oyuncunun sezon sonunda sarı kırmızılılar ile yolları ayırarak futbolu bırakacağı belirtiliyor.

İngiliz basınında çıkan iddialara göre Galatasaray Mertens’in alternatifini Premier Lig’de buldu. Sarı kırmızılılar, Manchester United’dan sezon sonunda ayrılacak Eriksen’i gündemine aldı. Galatasaray’ın Eriksen ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Haberin detayında Galatasaray’ın sezon sonunda futbolu bırakma kararı alan Dries Mertens’in boşluğunu doldurmak üzere böyle bir hamle yapacağı bilgisi verildi. United formasıyla bu sezon 27 resmi maça çıkan Eriksen’in sözleşmesi bu yaz döneminde sona eriyor.

Galatasaray böylece bonservis bedeli ödemeden 33 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayabilecek. Danimarka formasıyla geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında futbola geri dönmeyi başardı.

Çıkan iddialara göre Galatasaray ara transfer döneminde de Eriksen’le görüştü, ancak temaslar olumsuz sonuçlandı. Yıldız futbolcunun son yapılan görüşmelerde ise sarı-kırmızılılara yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Manchester United’a imza atıp kaptanlık görevini üstlenen Eriksen, İngiliz deviyle yaklaşık 2.5 yıllık dönemde 99 maça çıktı, 7 gol, 17 asistle oynadı.

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