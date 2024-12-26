Galatasaray Mikautadze için teklifini yaptı. Aradaki fark 8 milyon euro

Galatasaray, ara transferde kadrosuna bir forvet oyuncusu katmak için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Lyon forması giyen Mikautadze'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Galatasaray, Gürcü golcüyü transfer etmek için 17 milyon euroluk teklif yaptı. Büyük mali krizin içinde bulunan Lyon ise 25 milyon euro istiyor. Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider olan, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yengilisiz devam eden Galatasaray'ın en güçlü bölgesi hiç şüphesiz hücum…



Sarı-kırmızılı takım, Victor Osimhen ve Michy Batshuayi gibi isimlere sahip olmasına rağmen ocak ayında santrfora takviye yapacak.



MIKAUTADZE TEKLİFE SICAK BAKIYOR



Lyon'un sezon başında Metz'den 17,5 milyon avro artı 1 milyon avro bonus karşılığında aldığı Mikautadze de Galatasaray'ın teklifine sıcak baktı.



Lyon Kulübü'nün aldığı ceza ve küçülmek zorunda olması sebebiyle ayrılmak isteyen Gürcü futbolcunun sarı kırmızılı takıma gerek ortaya konulan hedefler gerekse kadrodaki yıldız isimlerden dolayı yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Elindeki isimleri çok yönlü kullanmayı seven teknik direktör Okan Buruk'un da Mikautadze'yi hücumun her bölgesinde değerlendirmek istediği ifade edildi. Şimdi sırada kulübü Lyon'u bonservis konusunda ikna etmek var.



Lyon'da bu sezon 21 maça çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.