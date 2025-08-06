Galatasaray Milan ile el sıkıştı! Morata ayrılıyor

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Galatasaray Milan ile el sıkıştı! Morata ayrılıyor

Galatasaray'nın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesini feshetmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Galatasaray ile Milan, Alvaro Morata’nın transferi konusunda anlaşmaya vardı.

Sky Sport muhabiri Di Marzio'nun haberine göre, İtalyan devi Milan, Morata’yı Como’ya satmak için Galatasaray’la yapılan pazarlıklarda mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY KİRALIK SÖZLEŞMEYİ FESHETMEYİ KABUL ETTİ

Habere göre; Galatasaray, İspanyol golcünün Como’ya transferinin önünü açmak adına mevcut kiralık sözleşmeyi feshetmeyi kabul etti.

Galatasaray'ın bu fesih karşılığında 3 milyon Euro artı bonuslar içeren bir tazminat alacağı belirtildi. Alaşmanın resmiyet kazanması için Milan’ın Galatasaray’dan son belgeleri beklediği kaydedildi.

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