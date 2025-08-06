Galatasaray Milan ile masada! Yıldız oyuncu için kritik saatler...

Galatasaray'ın Morata'nın kiralık sözleşmesini feshedip etmeyeceğinin bugün netlik kazanacağı iddia edildi.

GALATASARAY'IN MORATA TALEBİ

Como ile Morata'nın transferi konusunda anlaşma sağlayan Milan henüz Galatasaray'ı İspanyol yıldızın sözleşmesini feshetmesi için ikna edemedi. Sarı Kırmızlılar 6 milyon Euro talep ederken İtalyan kulübünün şu ana kadarki girişimleri sonuçsuz kaldı.

MILAN İLE KRİTİK SAATLER

Sky Sport'un haberine göre; iki kulüp bugün görüşmelerde bulunacak. Önümüzdeki birkaç saat içinde bir uzlaşmaya varılması gerekiyor. Aksi takdirde anlaşma suya düşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplam 13 maçta forma giyen Alvaro Morata 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.