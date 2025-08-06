Galatasaray Milan ile masada! Yıldız oyuncu için kritik saatler...

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Milan ile masada! Yıldız oyuncu için kritik saatler...

Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Alvaro Morata'nın Como'ya transferi için Milan ile yapılan görüşmelerde henüz uzlaşma sağlanamadı. İtalyan basını transfer görüşmelerinde kritik saatlere girildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın Morata'nın kiralık sözleşmesini feshedip etmeyeceğinin bugün netlik kazanacağı iddia edildi.

GALATASARAY'IN MORATA TALEBİ

Como ile Morata'nın transferi konusunda anlaşma sağlayan Milan henüz Galatasaray'ı İspanyol yıldızın sözleşmesini feshetmesi için ikna edemedi. Sarı Kırmızlılar 6 milyon Euro talep ederken İtalyan kulübünün şu ana kadarki girişimleri sonuçsuz kaldı.

morata.jpg

MILAN İLE KRİTİK SAATLER

Sky Sport'un haberine göre; iki kulüp bugün görüşmelerde bulunacak. Önümüzdeki birkaç saat içinde bir uzlaşmaya varılması gerekiyor. Aksi takdirde anlaşma suya düşme riskiyle karşı karşıya kalacak.

MORATA'NIN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla toplam 13 maçta forma giyen Alvaro Morata 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Son Haberler
Avrupa'nın yaşlanan nüfusu, Türkler için istihdam fırsatı yaratıyor
Avrupa'nın yaşlanan nüfusu, Türkler için istihdam fırsatı yaratıyor
Üroloji uzmanı, böbrek taşının belirtilerini ve nedenlerini açıkladı
Üroloji uzmanı, böbrek taşının belirtilerini ve nedenlerini açıkladı
Kaymakam trafik kazası geçirdi!
Kaymakam trafik kazası geçirdi!
Inveniam, Katman-1 blokzinciri MANTRA’ya 20 milyon dolar yatırım yaptı
Inveniam, Katman-1 blokzinciri MANTRA’ya 20 milyon dolar yatırım yaptı
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Eski belediye başkanı hayatını kaybetti