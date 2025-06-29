Galatasaray Milano'dan oyuncu aldı: Panter imzalıyor

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın son hamlesi ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulüp İtalyan voleybolunun önemli ismi smaçör Myriam Sylla'yı transfer etti.

Corriere Della Sera'nın haberine göre 'panter' lakaplı oyuncu iki yıllık teklife olumlu yanıt verdi. 30 yaşındaki Sylla, 1.84 boyunda ve uzun yıllar Vero Volley Milano'da giydi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi pasör Alessia Orro, iki gün önce Sylla ile yaptığı paylaşımda Sylla'nın Türkçe 'Canım' yazmış ve transfer için işaret fişeğini yakmıştı.