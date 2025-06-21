Galatasaray milli futbolcunun peşinde

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Galatasaray milli futbolcunun peşinde

Son şampiyon Galatasaray, Ajax'ta forma giyen milli stooper için nabız yokladı.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için geniş ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun planlaması devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı-kırmızılı kulüp, Ajax’ta top koşturan 22 yaşındaki Ümit Millî stoper Ahmetcan Kaplan’ın şartlarını sordu.

Genç savunmacı, sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını iletti.

Galatasaray’ın Ajax tarafına önereceği teklifin 5.5-6 milyon euro olduğu ve bunun üzerine çıkmayı istemediği öğrenilirken, Hollanda ekibi teklifin biraz daha yükseltilmesini talep ediyor.

2022 yazında Trabzonspor’dan Ajax’a 9,5 milyon euro karşılığında transfer olan 1,89’luk oyuncunun mevcut sözleşmesi ise Haziran 2027’de sona eriyor.

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