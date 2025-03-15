Galatasaray milli oyuncuyu istiyor: Sezon sonu harekete geçecekler

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Galatasaray milli oyuncuyu istiyor: Sezon sonu harekete geçecekler

Galatasaray önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için girişimlere başladı. Sarı kırmızılıların milli oyuncu için sezon sonu harekete geçeceği öğrenildi.

Galatasaray şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ederken diğer yandan da önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını yürütüyor. Sarı kırmızılılar orta saha için milli oyuncuyu gündemine aldı. Buna göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan’ı gündemine aldı. Milli oyuncu daha önce de Galatasaray’ın gündemine gelse de tecrübeli oyuncu Almanya’da kalma kararı aldı.

Sarı kırmızılıların sezon sonunda 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçeceği öğrenildi. Alman basınında çıkan haberlere göre Borussia Dortmund’un Salih’in transferine yeşil ışık yakacak. Öte yandan tecrübeli orta saha oyuncusunun kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 19 maça çıktı ve 541 dakika sahada kaldı. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan Salih Özcan, A Milli Futbol Takımı ile de 22 maçta görev yaptı.

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