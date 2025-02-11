Galatasaray milli yıldızı resmen duyurdu

Trabzonspor'da Eren Elmalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray, Eren Elmalı ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

3,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı - kırmızılılar, milli futbolcuyla bugün 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Eren Elmalı için Trabzonspor'a 4 milyon euro bonservis + bonuslar ödeyecek.

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14 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

2022 yazında 3.6 milyon Euro karşılığında Kasımpaşa'dan Trabzonspor'a transfer olan Eren Elmalı, Bordo-mavili kulüpte geçirdiği yaklaşık 2.5 yılda 111 resmi maça çıktı ve 1 gol, 6 asist üretti.

24 yaşındaki savunma oyuncusu bugüne dek A Milli Takım formasını da 14 kez sırtına geçirdi ve 1 asist kaydetti.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Dün akşam oynanan Eyüpspor maçı sonrasında konuşan Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş, Eren Elmalı için "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullanmıştı.